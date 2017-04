Hier wird Austria Wien gegen Sturm Graz gezeigt: Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Die zum ersten Mal in dieser Saison auf Tabellenrang zwei der österreichischen Bundesliga stehende Wiener Austria will diesen nicht mehr abgeben. Zum Auftakt der 31. Runde wartet am Samstag (16:00 Uhr) mit Sturm Graz der erste Verfolger. Die “Veilchen” siegten in vier der jüngsten sechs Liga-Duellen mit den Steirern. Im Happel-Stadion waren sie zuletzt aber keine Heimmacht.

Nach sechs Auftritten vor eigenem Publikum im Frühjahr in Liga und Cup halten die Wiener bei nur einem Sieg und vier Niederlagen. Auswärts gab es im Jahr 2017 hingegen bei fünf Reisen vier Siege, alle davon ohne Gegentreffer. So gewann die Austria Mitte Februar in Graz mit 4:0.

Austria Wien vs. Sturm Graz live im Fernsehen

Für alle Fans, die es nicht ins Ernst-Happel-Stadion schaffen, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Austria Wien und Sturm Graz wird, so wie alle anderen Spiele der tipico-Bundesliga auch, auf Sky gezeigt. Der Premium-Partner der Liga überträgt ab 15:30 Uhr auf Sky Sport Austria HD oder auf Sky Sport 8 HD in hochauflösender Bildqualität.

#ViolaTV Re-Live: Das war die heutige Pressekonferenz vor dem morgigen Schlagerspiel gegen den SK Sturm.https://t.co/fKk5EjGHts#faklive — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 28. April 2017

Auch für jene Abonnenten, die zu diesem Zeitpunkt keinen Fernseher zur Verfügung haben, hat Sky eine Lösung: Vìa sky go besteht die Möglichkeit, die Partie über Ihr Mobilgerät zu verfolgen. Mit dem neuen Streamingdienst Sky-Ticket, bei dem man Tages-, Wochen- oder Monatstickets lösen kann, will der Sender auch flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Das Match im Livestream

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen der Austria und Sturm online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die solche Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch das Bundesligaspiel zwischen der Austria und den Grazern hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Livestream für das Match.

Die Bundesliga-Begegnung Austria Wien – Sturm Graz im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, empfehlen wir den VIENNA.at-Liverticker. Hier finden Sie Aufstellungen, Spielstatistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

>> Hier geht es zum Liveticker der Partie Austria Wien gegen Sturm Graz

(Red./APA)