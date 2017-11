Hier wird AS Monaco gegen RB Leipzig gezeigt: Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl rechnet mit einem “offenen Schlagabtausch” im Spiel gegen Monaco. “Es muss einen Sieger geben, beide Mannschaften hilft ein Punkt nur wenig”, sagte der Steirer am Montagabend. “Beide Teams müssen auf Sieg spielen.” Das eigentlich obligatorische Abschlusstraining im Stade Louis II in Monaco ließen die Deutschen aus. Hasenhüttl wollte mit seinem Team seine taktischen Varianten erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit proben. “Viel war nicht möglich, denn das Spiel am Samstag war sehr intensiv”, erklärte der 50-Jährige und betonte: “Es ist schon so etwas wie ein Endspiel. Da alles reinzupacken, ist einfach Pflicht. Wir müssen mit aller Macht defensiv arbeiten, nach vorne haben wir immer unsere Möglichkeiten, egal gegen welchen Gegner.”

Hasenhüttl forderte von seinem Team, leichte Fehler gerade nach Standards zu vermeiden. “Wenn wir es nicht schaffen, auswärts mal einen Dreier zu holen, dann haben wir es irgendwo auch nicht verdient. Dann ist das Thema durch”, meinte der RB-Trainer.

AS Monaco vs. RB Leipzig live im Fernsehen

21. November 2017

