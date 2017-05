Hier wird Ajax Amsterdam gegen Olympique Lyon gezeigt: Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Ajax Amsterdam und Olympique Lyon eröffnen am Mittwoch (18:45 Uhr) zu ungewöhnlicher Zeit das Halbfinale der Europa League. Das Hinspiel in Amsterdam wurde aufgrund des Gedenktages für die Kriegstoten in den Niederlanden am Donnerstag um einen Tag vorverlegt.

Ajax verteidigt eine bemerkenswerte Heimserie: Seit August haben die Amsterdamer in 21 Pflichtspielen zu Hause nicht verloren. 20 wurden gewonnen, nur eines endete Remis. Die sechs Europa-League-Heimspiele dieser Saison entschied der niederländische Vizemeister und Tabellenzweite, der im Viertelfinale in der Verlängerung Schalke 04 eliminiert hatte, allesamt für sich.

Ajax Amsterdam vs. Olympique Lyon live im Fernsehen

Für alle Fans, die es nicht nach Amsterdam schaffen, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Ajax und Olympique Lyon wird, so wie alle anderen Spiele der Europa League auch, auf Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender überträgt ab 18:40 Uhr auf Sky Sport 2 HD in hochauflösender Bildqualität.

Auch für jene Abonnenten, die zu diesem Zeitpunkt keinen Fernseher zur Verfügung haben, hat Sky eine Lösung: Vìa sky go besteht die Möglichkeit, die Partie über Ihr Mobilgerät zu verfolgen. Mit den Tages-, Wochen- oder Monatstickets will Sky auch flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Das Match im Livestream

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen Ajax und Lyon online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die solche Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

#AjaxOL, Alex Lacazette et Corentin Tolisso sont du voyage !! pic.twitter.com/dl1ed3yEqU — Olympique Lyonnais (@OL) 2. Mai 2017

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch das EL-Match zwischen Ajax Amsterdam und Olympique Lyon hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Livestream für das Match.

Das Europa-League-Match Ajax Amsterdam – Olympique Lyon im Ticker

Liveticker lassen sich im Netz ebenfalls einige finden. Hier geht es zum offiziellen der UEFA.

(Red./APA)