Hier wird Ajax Amsterdam gegen Manchester United gezeigt: Europa-League-Finale in Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Zehn bedeutende Trophäen haben Ajax Amsterdam und Manchester United zusammengerechnet bereits gewonnen. Am Mittwoch (20:45 Uhr) stehen sich im Europa-League-Finale in Solna somit zwei der erfolgreichsten Klubs in der Geschichte des Europacups gegenüber. Überschattet wurden die Vorbereitungen auf das Spiel allerdings von dem Bombenanschlag in Manchester.

Im Gedenken an jene Menschen, die nach dem Konzert von US-Popstar Ariana Grande ums Leben kamen, legten Spieler und Trainer am Dienstag während ihres Abschlusstrainings vor dem Finale eine Schweigeminute auf ihrem Clubgelände in Carrington ein. “Wir stehen zusammen”, hieß es in einer Twitter-Botschaft dazu. Eine für den Abend am Endspiel-Ort Stockholm vorgesehene Pressekonferenz mit Trainer José Mourinho wurde auf Wunsch des Klubs abgesagt.

Ajax Amsterdam vs. Manchester United live im Fernsehen

Für alle Fans, die es nicht nach Schweden schaffen schaffen, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United wird von Puls 4 live im Free-TV übertragen. Der Sender steigt um 20:00 Uhr, also 45 Minuten vor Anpfiff, ins Geschehen ein. Der deutsche Kanal Sport1 zeigt das Spiel ab 19:00 Uhr ebenfalls live.

Außerdem wird die Partie, so wie alle anderen Spiele der Europa League auch, natürlich auf Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender überträgt Ajax gegen ManUnited ab 20:25 Uhr auf Sky Sport 1 HD in hochauflösender Bildqualität. Auch für Abonnenten, die zum Matchbeginn nicht vor dem Fernseher sitzen können, hat Sky eine Lösung: Vìa sky go besteht die Möglichkeit, die Partie über Ihr Mobilgerät zu verfolgen. Mit den Tages-, Wochen- oder Monatstickets will Sky auch flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Das Match im Livestream

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch die EL-Begegnung zwischen Ajax und United hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Livestream für das Match.

Das Europa-League-Match Ajax Amsterdam – Manchester United im Ticker

Liveticker lassen sich im Netz ebenfalls einige finden. Hier geht es zum offiziellen der UEFA.

