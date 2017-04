Hier wird Admira Wacker gegen Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup gezeigt: Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Die Admira stellt sich Titelverteidiger Red Bull Salzburg auf dem Weg zum Pokalsieg im ÖFB-Cup neuerlich entgegen. Im Gegensatz zur klaren 0:5-Schlappe der Südstädter im Finale 2016 treffen beide Teams diesmal bereits im Halbfinale aufeinander.

Fast-Meister Salzburg will dabei am Mittwoch (18:00 Uhr) den eigenen Cup-Rekord von 22 Siegen in Folge weiter ausbauen.

Admira Wacker Mödling vs. Red Bull Salzburg live im Fernsehen

Für alle Fans, die es nicht in die BSFZ-Arena schaffen, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen der Admira und Red Bull Salzburg wird von Puls 4 live im Free-TV übertragen. Der Sender steigt um 17:40 Uhr, also 20 Minuten vor Anpfiff, ins Geschehen ein.

Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die Puls-4-Übertragung auch vìa Livestream im Internet verfolgen.

Das Match im Livestream

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen der Admira und Salzburg online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch das ÖFB-Cupmatch zwischen der Admira und Red Bull Salzburg hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Livestream für das Match.

Die ÖFB-Cup-Begegnung Admira Wacker Mödling – Red Bull Salzburg im Ticker

Liveticker lassen sich im Netz ebenfalls einige finden. Wir können jenen der Kollegen von weltfußball.at empfehlen.

(Red./APA)