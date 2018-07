Heute WM-Finale 2018 LIVE: Frankreich gegen Kroatien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Nachmittag treffen bei der Fußball-WM 2018 im Finale Frankreich und Kroatien aufeinander. Hier sehen Sie wo das WM-Match zwischen Frankreich und Kroatien heute im Live-Stream, live im TV und via Live-Ticker gezeigt wird.

Betont entspannt haben sich Kroatiens Trainer Zlatko Dalic und Kapitän Luka Modric einen Tag vor dem Finale der Fußball-WM gegen Frankreich präsentiert. “Die ganze Welt schaut zu. Ich werde den Spielern keinen Druck machen, wir wollen nicht verkrampfen oder in Ehrfurcht erstarren”, sagte Dalic und betonte: “Wir sind hierhergekommen, um es zu genießen.”

WM-Match Frankreich gegen Kroatien im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Finale zwischen Belgien und England ab 16.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute Abend das WM-Final-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.