Heute WM 2018 LIVE: Uruguay gegen Saudi Arabien – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Im 100. Auftritt in Uruguays Teamtrikot ist für Luis Suarez alles bereitet. Mit Saudi-Arabien wartet auf die Südamerikaner heute Nachmittag der Prügelknabe der ersten WM-Spiele. Mit einem Erfolg auch im zweiten Gruppenspiel in Rostow könnten die Uruguayer für das Achtelfinale bereits planen. Suarez ging im ersten Auftritt in Russland leer aus, umso größer ist nun sein Torhunger.

Dass der Top-Angreifer vom FC Barcelona beim mühsamen 1:0 gegen Ägypten drei gute Chancen ausließ, sorgte im uruguayischen Medientross sogleich für Spekulationen. Teamchef Oscar Tabarez musste Fragen über Suarez’ Form beantworten. “Ich habe auch schon große Spieler wie Messi, Pele oder Maradona gesehen, die ihr Potenzial nicht ausgeschöpft haben. Das ist keine Sünde”, sagte der 71-Jährige.

