Heute WM 2018 LIVE: Uruguay gegen Russland – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Gastgeber Russland und Uruguay sind vor ihrem abschließenden Match in Gruppe A in einer komfortablen Ausgangsposition bei der Fußball-WM in Russland. Nachdem beide Teams bereits fix für das Achtelfinale qualifiziert sind, geht es heute Nachmittag noch um den Gruppensieg. Schonen will man sich deshalb aber weder bei der “Sbornaja” noch bei den Südamerikanern.

Der russische Teamchef Stanislaw Tschertschessow plant für die Partie keine besonderen Umstellungen. “Wir bereiten uns auf das Spiel genauso vor wie auf die anderen Begegnungen zuvor. Wer am besten in Form ist, der spielt”, konstatierte der frühere Innsbruck-Trainer. Sollte die medizinische Abteilung bei einem Spieler allerdings Zweifel an der Fitness anmelden, werde er dies jedoch berücksichtigen. Definitiv fehlen wird der nach wie vor verletzte Alan Dsagojew, der an einer Oberschenkelverletzung laboriert.

Die russische Mannschaft hat im Riesenreich eine nie geahnte Euphorie entfacht. Das WM-Achtelfinale soll dabei aber noch nicht das Höchste der Gefühle sein. “Jetzt streben wir das Maximum an. Und wer weiß, wo das liegt? Bei diesem Turnier gibt es bisher keinen klaren Favoriten”, meint der zweifache WM-Torschütze Artjom Dsjuba.

WM-Match Uruguay gegen Russland im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Match zwischen Uruguay und Russland ab 15.25 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das Match aus Gruppe A ebenfalls live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Uruguay und Russland online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Uruguay gegen Russland

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Uruguay gegen Russland. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



>> Alle Infos zur Fußball-WM 2018 in Russland