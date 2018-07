Heute WM 2018 LIVE: Uruguay gegen Frankreich – Live-Stream und TV-Übertragung

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft plant bei der heurigen WM wieder Großes. Uruguay wurde vor dem ersten Viertelfinal-Duell des Turniers in Russland zwar als harter Gegner eingeordnet, die Abwehrstärke der Südamerikaner soll am heutigen Freitag aber mit Tempofußball überwunden werden.

Kylian Mbappe soll aufseiten der Franzosen wieder zum Matchwinner avancieren. Der Jungstar erledigte die Aufgabe Argentinien im Achtelfinale fast im Alleingang. Aufseiten der Uruguayer wird ein Clubkollege von Mbappe bei Paris Saint-Germain indes aller Voraussicht nach auf der Bank Platz nehmen. Torjäger Edinson Cavani droht aufgrund einer Wadenblessur nicht rechtzeitig fit.

WM-Match Uruguay gegen Frankreich im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Viertelfinale zwischen Uruguay und Frankreich ab 16.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das WM-Viertelfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Uruguay und Frankreich online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Viertelfinale Uruguay gegen Frankreich

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Uruguay gegen Frankreich. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



