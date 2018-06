Heute WM 2018 LIVE: Tunesien gegen England – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Vor dem Start in die Fußball-WM in Russland pendelt die Stimmungslage rund um Englands Nationalmannschaft zwischen Hoffnung und Zweifel. Dem Champion von 1966 werden zwar zumeist nur Außenseiter-Chancen auf den Titelgewinn eingeräumt, die Spieler aber gaben sich vor dem Auftritt in Wolgograd gegen Tunesien betont zuversichtlich.

So traut etwa Harry Kane den “Three Lions” den großen Wurf zu. “Ich fahre nach Russland, um das Turnier zu gewinnen. Wenn ich etwas anderes sagen würde, würde ich lügen.” Der Tottenham-Goalgetter ist einer der wenigen englischen Internationalen, die zu den Top-Spielern der Premier League gehören. Die meisten Stars der finanzkräftigsten Liga der Welt stammen jedoch seit Jahren aus dem Ausland, was sich regelmäßig im Abschneiden der Engländer bei Endrunden widerspiegelt.

LIVE-Stream und TV-Übertragung: WM-Spiel Tunesien gegen England



ORFeins überträgt das heutige WM-Highlight zwischen Tunesien gegen England ab 19.15 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die ebenfalls live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Tunesien und England online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Tunesien gegen England

Wer es heute Nachmittag nicht rechtzeitig vor den TV oder Live-Stream schafft, kann sich mit dem VIENNA.at-Live-Ticker zum WM-Match Tunesien gegen England informieren lassen. Hier sehen Sie Auftsellungen, Tore und alle Highlights.



>> Alle Infos zur Fußball-WM 2018 in Russland