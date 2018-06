Heute WM 2018 LIVE: Südkorea gegen Deutschland – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Titelverteidiger Deutschland geht mit einem guten Gefühl ins letzte Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Russland gegen Südkorea. Die DFB-Auswahl befindet sich vor dem Duell gegen Südkorea in einer guten Position im Aufstiegsrennen, muss bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied nicht auf das Parallelspiel Mexiko gegen Schweden blicken. “Wir müssen verinnerlichen, dass es in erster Linie von uns abhängt. Es hängt davon ab, wie wir die Dinge umsetzen”, sagte DFB-Teamchef Joachim Löw. Deutschland ist hinter Leader Mexiko (6) und hat wie Schweden, das auch ein Torverhältnis von 2:2 aufweist, erst drei Punkte gesammelt.

Südkoreas Stürmer Hwang Hee-chan und Co. sind nach einem 0:1 gegen Schweden und 1:2 gegen Mexiko noch ohne Punkt, aber noch mit einer Achtelfinalchance. Dazu muss der WM-Vierte von 2002 nicht nur gewinnen, sondern auch auf eine höhere Niederlage der Schweden hoffen.

WM-Match Südkorea gegen Deutschland im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Match zwischen Südkorea und Deutschland ab 15.25 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das Match aus Gruppe F ebenfalls live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Südkorea und Deutschland online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Südkorea gegen Deutschland

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Südkorea gegen Deutschland. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



