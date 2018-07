Heute WM 2018 LIVE: Spanien gegen Russland – Live-Stream und TV-Übertragung

Gastgeber Russland will im ersten Achtelfinale bei einer Fußball-WM seit 32 Jahren gegen Mitfavorit Spanien am Sonntag überraschen. Die 0:3-Niederlage gegen Uruguay im letzten Gruppenspiel dämpft die Euphorie kaum. Im Gegenteil “kann eine solche Ohrfeige zur rechten Zeit nützlich sein”, wie Teamchef Stanislaw Tschertschessow befand. Dass es zudem vor allem einer Leistungssteigerung im Vergleich zum Uruguay-Spiel bedarf, ist jedem in der “Sbornaja” klar. “Marokko und der Iran haben vorgemacht, wie man gegen Spanien spielen muss”, erinnerte Ersatztormann Andrej Lunew allerdings auch an die vor allem defensiv nicht immer sattelfesten Auftritte der Iberer. “Auf dem Feld spielen elf gegen elf und alles ist möglich.”

Auch bei Spanien hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Den offensiven Glanzlichtern standen bei der bisherigen Fußball-WM teils unerklärliche Aussetzer gegenüber. “Wir müssen die individuellen Fehler in der Abwehr abstellen”, forderte Rechtsverteidiger Daniel Carvajal. “Die Tore der Gegner sind bisher auf unsere Fehler und nicht auf deren Können zurückzuführen.”

WM-Match Spanien gegen Russland im Live-Stream

ORF 2 überträgt das heutige WM-Achtelfinale zwischen Spanien und Russland ab 16.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das WM-Achtelfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Spanien und Russland online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Achtelfinale Spanien gegen Russland

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Spanien gegen Russland. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



