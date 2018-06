Heute WM 2018 LIVE: Serbien gegen Brasilien – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Brasilien blieb bei der Fußball-WM 2018 bisher hinter den Erwartungen und muss gegen Serbien am heutigen Abend aufzeigen. Zwar reicht schon ein Remis, um ins WM-Achtelfinale aufzusteigen, allerdings wollen sich die Brasilianer damit vermutlich nicht zufrieden geben.

Die Serben klammerten sich vor dem Duell im Spartak-Stadion von Moskau an Durchhalteparolen. “Wenn ich nicht an einen Sieg gegen Brasilien glauben würde, würde ich nach Hause fahren”, sagte Stürmer Aleksandar Mitrovic. “Ehrlich, warum sollten wir Brasilien nicht schlagen?”, fragte er bei einem Pressetermin selbstbewusst in die Runde. Dass sich Beobachter bei Brasiliens Auftritten bei der Fußball-WM in Russland an eine Telenovela erinnert fühlen, hängt indes mit Neymar zusammen. Dessen Tränen nach dem Sieg über Costa Rica sorgten in der Heimat nicht nur für positive Reaktionen.

WM-Match Serbien gegen Brasilien im Live-Stream

Das heutige WM-Match zwischen Serbien und Brasilien wird nicht im Free-TV im ORFeins gezeigt, sondern auf oe24-TV ab 20.00 Uhr. Im ORF startet um 19.25 Uhr die Übertragung des zweiten Spiels der Gruppe E: Schweiz gegen Costa Rica. Um 22.15 Uhr wird allerdings eine Zusammenfassung der Begegung zwischen Serbien und Brasilien gezeigt.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Serbien und Brasilien online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Serbien gegen Brasilien

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Serbien gegen Brasilien. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



