Heute WM 2018 LIVE: Schweiz gegen Costa Rica – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Vor dem letzten Spieltag der Gruppe E reicht der Schweiz schon ein Unentschieden gegen die noch punktelosen Costa Ricaner zum Aufstieg. Selbst bei einer knappen Niederlage in Nischni Nowgorod wären die Schweizer am Mittwochabend weiter, sollte Serbien im Parallelspiel gegen Favorit Brasilien nicht gewinnen. Die FIFA hatte am Montagabend Geldstrafen gegen die beiden England-Legionäre und Kapitän Stephan Lichtsteiner verhängt. Die befürchtete Sperre gab es für das Trio aber nicht.

WM-Match Schweiz gegen Costa Rica im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Match zwischen der Schweiz und Costa Rica ab 19.25 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Abend das Match aus Gruppe E ebenfalls live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen der Schweiz und Costa Rica online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Schweiz gegen Costa Rica

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Schweiz gegen Costa Rica. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



