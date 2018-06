Heute WM 2018 LIVE: Schweden gegen Südkorea – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Schweden muss heute im ersten Fußball-WM-Gruppenspiel gegen Südkorea beweisen, auch ohne Zlatan Ibrahimovic über eine schlagkräftige Offensive zu verfügen. Es gilt, aus dem langen Schatten des aus dem Nationalteam zurückgetretenen Stürmerstars zu kommen. Der Verlierer des Duells in Nischni Nowgorod dürfte in Gruppe F bereits schwer in Bedrängnis geraten.

Südkorea machte mit einem irren Trick auf sich aufmerksam. Um die kommenden Gegner zu irritieren, wechseln die Südkoreaner in Trainingseinheiten vor dem ersten WM-Match und in der Vorbereitung regelmäßig ihre Rückennummern. “Wir machen das auch, weil europäische Teams uns beobachten. Das ist einer der Gründe. Wir wollen die Schweden verwirren”, sagte Teamchef Shin Tae-yong am Sonntag. Allein Südkoreas Starspieler Son Heung-min habe vier verschiedene Nummern getragen, berichtete eine Reporterin, die den Coach in seiner Pressekonferenz darauf ansprach. WM-Spiele muss der Angreifer von Tottenham allerdings mit der Nummer 7 absolvieren.

ORFeins überträgt das heutige WM-Highlight zwischen Schweden und Südkorea ab 13.25 Uhr Uhr live in HD.

