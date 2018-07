Heute WM 2018 LIVE: Schweden gegen Schweiz – Live-Stream und TV-Übertragung

Im WM-Achtelfinale bekommt es Schweden am heutigen Dienstagnachmittag mit der Schweiz zu tun. Die Schweizer wollen in St. Petersburg zum ersten Mal seit 64 Jahren bei einer WM in die Runde der letzten acht vorstoßen. Ein Favorit ist schwer auszumachen. Beide Teams überzeugten in der Gruppenphase durch mannschaftliche Geschlossenheit und brachten Großmächte ins Wanken. Schweden hielt beim 1:2 gegen den später gescheiterten Weltmeister Deutschland lange ein Remis, die Schweiz schaffte ein 1:1 gegen Brasilien. Vor allem bei den Schweizern war die Zuversicht groß. “Schweden ist machbar”, sagte Valon Behrami. Der Mittelfeldmann sprach von einer großen Chance, “endlich diesen Schritt zu machen”. Im Viertelfinale würde der Sieger aus England gegen Kolumbien als Kontrahent warten.

WM-Match Schweden gegen die Schweiz im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Achtelfinale zwischen Schweden und der Schweiz ab 16.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das WM-Achtelfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Schweden und der Schweiz online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Achtelfinale Schweden gegen die Schweiz

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Schweden gegen die Schweiz. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



