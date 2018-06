Heute WM 2018 LIVE: Saudi Arabien gegen Ägypten – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Vor dem Fußball-WM-Duell um die Ehre zwischen dem reichen Saudi-Arabien und dem armen Ägypten kursierte in den vergangenen Tagen in Kairo ein Scherz. So solle der siebenmalige Gewinner des Afrikapokals um Stürmerstar Mohamed Salah das letzte Kräftemessen heute in Gruppe A lieber freiwillig verlieren – sonst drehe das Königreich noch seinen Geldhahn für Ägypten zu.

Chancen auf das Weiterkommen haben beide Mannschaften nicht mehr. Saudi-Arabien und Ägypten kämpfen vor ihrer Abschiedsvorstellung in Wolgograd vielmehr mit sportlichen Verfallserscheinungen. Die “Pharaonen”, wie die ägyptische Mannschaft genannt wird, sahen sich mit wilden Spekulationen konfrontiert: Streit in der Mannschaft, sogar eine vorzeitige Abreise von Superstar Mohamed Salah von der WM soll im Raum gestanden sein.

WM-Match Saudi Arabien gegen Ägypten im Live-Stream

Das heutige WM-Match zwischen Saudi Arabien und Ägypten wird nicht auf ORFeins gezeigt, sondern auf oe24-TV. Um 15.25 Uhr startet im ORF die Übertragung des zweiten Spiels der Gruppe A, da alle Mannschaften zur selben Uhrzeit spielen: Uruguay gegen Russland. Um 18.15 Uhr wird allerdings eine Zusammenfassung der Begegung zwischen Saudi Arabien und Ägypten gezeigt.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Saudi Arabien und Ägypten online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Saudi Arabien gegen Ägypten

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Saudi Arabien gegen Ägypten. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



