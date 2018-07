Heute WM 2018 LIVE: Russland gegen Kroatien – Live-Stream & TV-Übertragung

Nach dem “Wunder” gegen Spanien träumt ganz Russland längst vom richtig großen WM-Coup. “Wir haben verstanden, dass wir bis zum Finale kommen können. Und wir glauben ernsthaft daran”, sagte Mittelfeldstar Alexander Golowin. Auch wenn der Gastgeber heute Abend erneut nicht der Favorit ist, wittern die Russen gegen Kroatien ihre Chance. In der Tat erscheint für Russland ein historischer Triumph zum Greifen nahe. Ein Einzug ins Halbfinale wäre der größte Erfolg seit der WM in England 1966.

Favorit Kroatien weiß, dass das Spiel am Schwarzen Meer eine schwere Aufgabe wird. Vor allem die große Überzahl der russischen Fans flößt Trainer Zlatko Dalic und seinem Team Respekt ein. “Gegen den Gastgeber in Sotschi wird es ein heißes Spiel. Keiner wird uns dort mögen. Das wird ein großer Test für uns”, sagte Dalic.

WM-Match Russland gegen Kroatien im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Viertelfinale zwischen Russland und Kroatien ab 20.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das WM-Viertelfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Russland und Kroatien online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Viertelfinale Russland gegen Kroatien

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Russland gegen Kroatien. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



>> Alle Infos zur Fußball-WM 2018 in Russland