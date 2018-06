Heute WM 2018 LIVE: Portugal gegen Spanien – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Fußball-Europameister Portugal startet am heutigen Freitag Abend gegen Spanien in die WM. Das iberische Gipfeltreffen ist sogleich auch der Härtetest für die portugiesische Innenverteidigung. Pepe (35), Bruno Alves (36) und Jose Fonte (34) haben den Zenit ihrer Clubkarriere jeweils hinter sich. Besiktas Istanbul, Glasgow Rangers und Dalian Yifang in China heißen die derzeitigen Arbeitgeber der drei Verteidiger.

Hinter der Verfassung der Spanier steht nach dem Rauswurf von Trainer Julen Lopetegui ein großes Fragezeichen. Mit dem Basken blieb “La Roja” in 20 Spielen unbesiegt. Europameister Portugal ist dagegen seit neun WM- und EM-Partien ungeschlagen.

Spanien entließ Teamchef zwei Tage vor WM-Duell gegen Portugal Spaniens Teamchef Lopetegui wurde am Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden, weil er ab der neuen Saison das Traineramt bei Champions-League-Sieger Real Madrid übernimmt. Die Spanier werden nun von Real-Legende Fernando Hierro, dem bisherigen Sportdirektor, betreut. Der Weltmeister von 2010 beschwört den Teamgeist. “Vereint wie noch nie. So stark wie immer”, twitterte der Verband (RFEF) am Donnerstag vor dem Abflug nach Sotschi. Viele Spieler wollten nach übereinstimmenden Medienberichten Lopetegui behalten. Er hatte Spanien zu einem der Topfavoriten geformt, die bisher letzte Niederlage kassierte das Team 2016 im EM-Viertelfinale gegen Italien noch unter Vorgänger Vicente del Bosque.

LIVE-Stream und TV-Übertragung: WM-Spiel Portugal gegen Spanien



ORFeins überträgt das WM-Highlights zwischen Portugal und Spanien ab 19.15 Uhr Uhr live in HD. Auch auf Sky wird das Spiel ab 19.45 Uhr auf Sky Sport UHD übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an. Sky-Abonennten können den Live-Stream zum WM-Spiel auch via skygo auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop sehen.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Portugal und Spanien online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Live-Stream für das Match.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Portugal gegen Spanien

Wer es heute Abend nicht rechtzeitig vor den TV oder Live-Stream schafft, kann sich mit dem VIENNA.at-Live-Ticker zum WM-Match Portugal gegen Spanien informieren lassen. Hier sehen Sie Auftsellungen, Tore und alle Highlights.



>> Alle Infos zur Fußball-WM 2018 in Russland