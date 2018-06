Heute WM 2018 LIVE: Nigeria gegen Island – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Islands Fußball-Nationalteam schickt sich heute Nachmittag bei der WM in Russland an, in Gruppe D einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale zu setzen. Nach dem beachteten 1:1 gegen den zweifachen Weltmeister Argentinien wartet in Wolgograd das Team Nigerias und eine Hitzeschlacht. Mit 32 Grad werden um zehn Grad mehr erwartet als es die Isländer im ersten Match in Moskau hatten.

“Natürlich haben wir darüber gesprochen”, erklärte Co-Trainer Helge Kolvidsson, in Österreich bestens als Spieler und Trainer bekannt, vor der Abreise der Isländer an den Spielort. Mit ihrer Trainingsbasis bei Sotschi hatten sich die Nordmänner wohlweislich bereits für eine wärmere Gegend entschieden. “Wir bereiten uns so gut wie möglich darauf vor, unter anderem mit Vitaminen. Aber es wird für beide Teams gleich sein.” Bei einer weiteren Niederlage wäre Nigeria frühzeitig ausgeschieden, als bereits drittes afrikanisches Team nach Ägypten und Marokko.

WM-Match Nigeria gegen Island im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Match zwischen Nigeria und Island ab 16.15 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am frühen Nachmittag das Match aus Gruppe C ebenfalls live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Nigeria und Island online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Live-Stream für das Match.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Nigeria gegen Island

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Nigeria gegen Island. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



