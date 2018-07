Heute WM 2018 LIVE: Kroatien gegen Dänemark – Live-Stream und TV-Übertragung

Nach dem Siegeszug durch die Gruppenphase soll im Achtelfinale der WM auch Dänemark von Kroatien bezwungen werden. Das Selbstvertrauen vor dem Duell am heutigen Sonntag in Nischni Nowgorod ist groß bei den “Feurigen” (Vatreni). Gerade deshalb sehen sich die Skandinavier jedoch im Vorteil. “Die Kroaten gehen selbstbewusst ins Spiel, weil alles für sie gelaufen ist. Aber wir glauben auch an uns, weil wir zusammengestanden sind, als es nicht so lief”, merkte der dänische Offensivmann Martin Braithwaite an. Die Nordländer schafften als Zweiter hinter Frankreich den Sprung in die K.o.-Phase.

WM-Match Kroatien gegen Dänemark im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Achtelfinale zwischen Kroatien gegen Dänemark ab 20.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das WM-Achtelfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Kroatien und Dänemark online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Achtelfinale Kroatien gegen Dänemark

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Kroatien gegen Dänemark. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



