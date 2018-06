Heute WM 2018 LIVE: Kolumbien gegen Japan – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Portugal hat Cristiano Ronaldo, Argentinien Lionel Messi, Brasilien Neymar – und Kolumbien Strahlemann James Rodriguez. Der 26-Jährige greift heute ab 14.00 Uhr in Saransk gegen Japan ins WM-Geschehen ein. Vor vier Jahren ging sein Stern beim Turnier in Brasilien auf. In Russland soll er die “Cafeteros” zumindest wieder ins Viertelfinale führen. Mit dabei ist diesmal auch Topstürmer Falcao.

Den Sprung in die K.o.-Phase wollen die Kolumbianer in der ausgeglichenen Gruppe H gegen Japan, Polen und Senegal auf alle Fälle schaffen. “Um im Vergleich mit der WM in Brasilien sehr gut abzuschneiden, sollten wir idealerweise weiter kommen. Ich glaube, wir können das schaffen”, sagte Stürmer Luis Muriel vor dem Auftakt. Vorerst müsse man sich aber nur auf Japan konzentrieren. Die Asiaten schlugen die Anden-Fußballer bereits vor vier Jahren in der Gruppenphase der WM deutlich mit 4:1.

Die Japaner wollen diese schmerzhafte Niederlage in der Mordowia Arena von Saransk vergessen machen. “Wir haben vier Jahre lang unter diesem Spiel gelitten”, sagte Torhüter Eiji Kawashima. Die Niederlage hatte damals das Aus als Gruppenletzter besiegelt. “Dieses Mal müssen wir uns selbst beweisen, dass wir es besser können”, betonte Kawashima.

LIVE-Stream und TV-Übertragung: WM-Spiel Kolumbien gegen Japan



ORFeins überträgt das heutige Abendmatch der WM zwischen Kolumbien und Japan ab 13.25 Uhr Uhr live in HD. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Kolumbien und Japan online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Live-Stream für das WM-Match.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Kolumbien gegen Japan

Wer es heute Abend nicht rechtzeitig vor den TV oder Live-Stream schafft, kann sich mit dem VIENNA.at-Live-Ticker zum WM-Match Kolumbien gegen Japan informieren lassen. Hier sehen Sie Auftsellungen, Tore und alle Highlights.



