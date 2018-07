Heute WM 2018 LIVE: Kolumbien gegen England – Live-Stream und TV-Übertragung

Die Euphorie um Englands Fußball-Nationalmannschaft klettert bei den Fans der “Three Lions” bei der WM in Richtung Höhepunkt. Heute Abend baut sich mit Kolumbien ein Gegner auf, der laut landläufiger Meinung keine Hürde darstellen soll. Die Südamerikaner bangen zudem um ihren Star.

Vor dem Spiel im Moskauer Spartak-Stadion drehte sich bei den Kolumbianern alles um die Frage, ob James Rodriguez spielen kann. Bluterguss in der Wade lautet die Diagnose. Das medizinische Team arbeite an einem “Wunder”, hieß es in den Medien. Im Training ist James nicht mehr gesehen worden, seit er vergangenen Donnerstag nach einer halben Stunde gegen Senegal ausgetauscht im Kabinengang verschwunden war. Probleme, die England nicht kennt. Alle sind fit, Trainer Gareth Southgate konnte beim 0:1 gegen Belgien Stammkräfte wie Torjäger Harry Kane schonen. Dass der Schwung dadurch verloren ging, glaubt keiner.

WM-Match Kolumbien gegen England im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Achtelfinale zwischen Kolumbien und England ab 20.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das WM-Achtelfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Kolumbien und England online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Achtelfinale Kolumbien gegen England

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Kolumbien gegen England. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



