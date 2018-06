Heute WM 2018 LIVE: Frankreich gegen Peru – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Wm-Mitfavorit Frankreich konnte im ersten Match gegen Australien nicht überzeugen und gewann glücklich mit 2:1. Gegen Peru wollen die Franzosen am heutigen Nachmittag mit einem Triumph den Einzug ins WM-Achtelfinake fixieren. Die punktelosen Peruaner stehen in Gruppe C gehörig unter Zugzwang.

Der Umstand, dass Peru mit dem Rücken zur Wand steht, lässt Frankreich auf mehr Räume in der Offensive hoffen. “Der Druck ist nicht auf unserer Seite, sondern beim Gegner”, betonte Verteidiger Benjamin Pavard im Vorfeld der WM-Partie. Er warnte aber zugleich davor, die erstmals seit 36 Jahren bei einer WM vertretenen “Blanquirroja” zu unterschätzen: “Wir müssen ihre Spielweise sorgfältig analysieren.” Gegen südamerikanische Teams hatten die Franzosen zuletzt immer wieder Schwierigkeiten, so auch bei der 2:3-Niederlage im Testspiel gegen Kolumbien im März.

WM-Match Frankreich gegen Peru im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Highlight zwischen Frankreich und Peru ab 16.15 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am frühen Nachmittag das Match aus Gruppe C ebenfalls live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Frankreich und Peru online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Frankreich gegen Peru

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Frankreich gegen Peru. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



