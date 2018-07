Heute WM 2018 LIVE: Frankreich gegen Belgien – Live-Stream und TV-Übertragung

Heute geht es im ersten WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Blegien um den Einzug ins Finale. 73 Mal trafen die beiden Nationen vor dem Duell in St. Petersburg bereits aufeinander. Die Franzosen gelten als leichte Favoriten, treffen aber mit Belgien auf ein Team, das schon Brasiliens hoch eingeschätzte Selecao aus dem Rennen um den Pokal geworfen hat.

Belgien geht nicht nur deshalb mit einem gesunden Vertrauen in die eigene Stärke in die Partie. Die “Roten Teufel” sind die einzige Mannschaft in Russland, die alle ihre bisherigen fünf Auftritte gewonnen hat und mit 14 Treffern die Torfabrik des Turniers ist.

In der Frankreich ist die Zuversicht groß, dass das Team von Trainer Didier Deschamps 20 Jahre nach dem Gewinn des Pokals im eigenen Land in Russland den zweiten WM-Titel der Verbandsgeschichte einfahren kann.

WM-Match Frankreich gegen Belgien im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien ab 20.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute Abend das WM-Halbfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Frankreich und Belgien online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Halbfinale Frankreich gegen Belgien

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Frankreich gegen Belgien. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



