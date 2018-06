Heute WM 2018 LIVE: Frankreich gegen Argentinien – Live-Stream und TV-Übertragung

Lionel Messi oder Antoine Griezmann? Ein Superstar der Fußball-Weltmeisterschaft wird sich nach dem heutigen Achtelfinal-Duell Frankreich gegen Argentinien aus dem Turnier verabschieden. Überzeugen konnten beide bisher leidlich.

In allen drei Gruppenspielen holte Trainer Didier Deschamps Griezmann vom Platz, ausgewechselt in der 70. Minute gegen Australien, in der 80. gegen Peru und in der 69. gegen Dänemark. Nur im Auftaktspiel traf Griezmann per Elfmeter. Und Messi? Der vier Jahre ältere Angreifer erzielte sein bisher einziges WM-Tor beim 2:1 im Gruppenfinale gegen Nigeria. Das oft zitierte “Momentum” sollte also auf seiner Seite liegen. Im Gegensatz zu Griezmann durfte Messi auch einen völligen Umschwung in der medialen Meinung feststellen. Für die argentinischen Journalisten war nach dem knappen und spät herausgeholten Sieg gegen Nigeria alles wieder in Ordnung.

WM-Match Frankreich gegen Argentinien im Live-Stream

ORF 2 überträgt das heutige WM-Achtelfinale zwischen Frankreich und Argentinien ab 16.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das WM-Achtelfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Frankreich gegen Argentinien online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

