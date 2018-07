Heute WM 2018 LIVE: England gegen Kroatien - Live-Stream und TV-Übertragung

Heute Abend treffen bei der Fußball-WM 2018 im Halbfinale England und Kroatien aufeinander. Hier sehen Sie wo das WM-Match zwischen Frankreich und Belgien heute im Live-Stream, live im TV und via Live-Ticker gezeigt wird.

Für England und Kroatien bietet sich am heutigen Mittwochabend im Luschniki-Stadion in Moskau im WM-Halbfinale eine historische Chance. Vier Tage später wird ebendort die WM-Trophäe vergeben. Beide Mannschaften trennt nur noch ein Schritt vom großen Finale.

Für England wäre es erst das zweite WM-Endspiel nach 1966. Damals hatten die Engländer im eigenen Land den Titel geholt. Seither sind es viel zitierte “52 years of hurt” (52 Jahre des Schmerzes), die in Russland enden sollen. Einer der bittersten Momente war der bisher letzte Halbfinal-Auftritt bei der WM 1990, als im Elfmeterschießen gegen Deutschland das Aus kam.

WM-Match England gegen Kroatien im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Halbfinale zwischen England und Kroatien ab 20.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute Abend das WM-Halbfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.