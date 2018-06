Heute WM 2018 LIVE: Dänemark gegen Australien – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Am frühen Nachmittag treffen heute Dänemark und Australien aus der Gruppe C bei der Fußball-WM in Russland aufeinander. Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Peru hat das dänische Fußball-Team den schnellstmöglichen Aufstieg ins WM-Achtelfinale im Visier. Dieser soll mit einem Erfolg über Australien fixiert werden. Dafür bedarf es aber laut Christian Eriksen einer Steigerung. “Gegen Peru waren wir mit Sicherheit noch nicht in Bestform”, betonte der Tottenham-Legionär.

Die Australier machten dagegen die umgekehrte Erfahrung, da sie gegen Vizeeuropameister Frankreich eine unglückliche 1:2-Niederlage bezogen. Trotzdem gingen sie voller Selbstvertrauen ins Duell mit den Dänen. “Das Positivste war, dass wir Mut bewiesen und unser Spiel durchgezogen haben. Das gibt uns Zuversicht”, sagte der niederländische “Socceroos”-Trainer Bert van Marwijk. Sein Innenverteidiger Trent Sainsbury sprach sogar von einer “fast perfekten” Leistung gegen das französische Star-Ensemble.

WM-Match Dänemark gegen Australien im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Highlight zwischen Dänemark und Australien ab 13.25 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am frühen Nachmittag das Match aus Gruppe C ebenfalls live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Dänemark und Australien online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Dänemark gegen Australien

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Dänemark gegen Australien. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



