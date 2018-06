Heute WM 2018 LIVE: Brasilien gegen Schweiz – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Brasiliens Fußball-Teamchef Tite hat vor dem WM-Auftaktspiel des Rekordweltmeisters am heutigen Sonntagabend gegen die Schweiz vor zu hohen Erwartungen an Superstar Neymar gewarnt. “Neymar ist noch nicht wieder zu 100 Prozent fit”, betonte der 57-Jährige am Samstag in Rostow am Don.

Die Schweizer peilen in der Gruppe E, in der auch Serbien und Costa Rica mitmischen, zumindest den zweiten Platz an. Das Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr: In den jüngsten 17 Matches holten die Eidgenossen 14 Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage: Im Oktober 2017 musste man sich im letzten WM-Quali-Gruppenspiel in Portugal 0:2 geschlagen geben. In der WM-Vorbereitung erreichte man unter anderem ein 1:1 gegen Spanien, Panama wurde 6:0 abgefertigt.

LIVE-Stream und TV-Übertragung: WM-Spiel Brasilien gegen Schweiz



ORFeins überträgt das heutige Abendmatch der WM zwischen Top-Favorit Brasilien und der Schweiz ab 19.15 Uhr Uhr live in HD. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Brasilien und der Schweiz online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Live-Stream für das WM-Match.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Brasilien gegen die Schweiz

Wer es heute Abend nicht rechtzeitig vor den TV oder Live-Stream schafft, kann sich mit dem VIENNA.at-Live-Ticker zum WM-Match Brasilien gegen die Schweiz informieren lassen. Hier sehen Sie Auftsellungen, Tore und alle Highlights.



>> Alle Infos zur Fußball-WM 2018 in Russland