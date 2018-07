Heute WM 2018 LIVE: Brasilien gegen Mexiko – Live-Stream und TV-Übertragung

Die Rollenverteilung vor dem Fußball-WM-Achtelfinale am heutigen Montagnachmittag zwischen Brasilien und Mexiko ist klar. Auf der einen Seite steht der Rekord-Champion und aktuelle Titelfavorit, auf der anderen der Underdog, der zuletzt sechsmal in Serie in der Runde der letzten 16 scheiterte. Dennoch beteuerte Brasiliens Mittelfeldspieler Casemiro, man werde “El Tri” keinesfalls unterschätzen.

“Wir müssen unseren besten Fußball spielen, um Mexiko zu schlagen”, sagte der Real-Madrid-Profi und nannte Deutschland als warnendes Beispiel. Das DFB-Team hatte zum Auftakt gegen Mexiko 0:1 verloren und sich wenig später bereits nach der Gruppenphase aus dem Turnier verabschiedet.

Für Mexiko geht es gegen Brasilien auch darum, den “Achtelfinal-Fluch” zu beenden. Seit 1994 scheiterte man bei jeder WM in der Runde der letzten 16, der bisher letzte Viertelfinal-Einzug gelang beim Heim-Turnier 1986.

WM-Match Brasilien gegen Mexiko im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Achtelfinale zwischen Brasilien und Mexiko ab 16.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das WM-Achtelfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Brasilien und Mexiko online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Achtelfinale Brasilien gegen Mexiko

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Brasilien gegen Mexiko. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



