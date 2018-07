Heute WM 2018 LIVE: Brasilien gegen Belgien – Live-Stream & TV-Übertragung

Brasilien hat sich bei der Fußball-WM zuletzt immer mehr in die Rolle des Topfavoriten gespielt. Mit Belgien wartet im Viertelfinale am heutigen Freitagabend nun die erste richtig hohe Hürde. Denn die treffsicheren Belgier spielen um ihr erstes Halbfinale seit 1986. Die “Roten Teufel” planen Großes. “Brasilien ist einer der Turnierfavoriten, aber wir müssen nur auf uns schauen und unseren Job machen. Wenn du ein Turnier gewinnen willst, musst du jede Mannschaft schlagen”, erklärte Mittelfeldstratege De Bruyne.

WM-Match Brasilien gegen Belgien im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Viertelfinale zwischen Brasilien und Belgien ab 20.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das WM-Viertelfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Schweden und der Schweiz online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Viertelfinale Brasilien gegen Belgien

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Brasilien gegen Belgien. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



