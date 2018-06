Heute WM 2018 LIVE: Belgien gegen Tunesien – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Auf die als Geheimfavorit gehandelte belgische Fußball-Nationalmannschaft wartet am Samstag im Moskauer Spartak-Stadion die nächste Reifeprüfung. Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Panama geht es in Gruppe G nun gegen Tunesien, ein Sieg über die Afrikaner wäre wohl gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale

Die Gedanken der Belgier gehen aber schon über die erste K.o.-Runde hinaus. “Wir haben eine Mannschaft mit sehr talentierten Spielern, die im Moment ihren Höhepunkt erreicht. Bei diesem Turnier oder spätestens bei der EM in zwei Jahren müssen wir liefern”, erklärte Rechtsverteidiger Thomas Meunier.

WM-Match Belgien gegen Tunesien im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Match zwischen Belgien und Tunesien ab 14.25 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am frühen Nachmittag das Match aus Gruppe G ebenfalls live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Belgien und Tunesien online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Belgien gegen Tunesien

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Belgien gegen Tunesien. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



