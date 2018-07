Heute WM 2018 LIVE: Belgien gegen Japan – Live-Stream und TV-Übertragung

WM-Mitfavorit Belgien geht voller Selbstvertrauen in das heutige WM-Achtelfinale gegen Japan. Die “Roten Teufel”, die sich sehenden Auges auf ein drohendes Viertelfinal-Duell mit Brasilien einließen, hoffen, dass ihr Mut bereits gegen die “Blauen Samurai” belohnt wird. Auf Außenseiter Japan ruhen mittlerweile die Hoffnungen eines ganzen Kontinents.

“Wir sind der Favorit, wenn man auf die Weltrangliste schaut, aber das hilft uns nicht”, schickte Belgiens Teamchef Roberto Martinez daher dem Match gegen Japan voraus. Sein Tormann, Thibaut Courtois, begegnet Japan ebenfalls mit dem nötigen Respekt: “Sie sind ein sehr gut organisiertes Team und wissen, wie man pressen kann. Sie sind ein starker Gegner, und wir erwarten ein schwieriges Spiel”, warnte der Chelsea-Profi.

WM-Match Belgien gegen Japan im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Achtelfinale zwischen Belgien und Japan ab 20.00 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am Nachmittag das WM-Achtelfinal-Match live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Belgien und Japan online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Achtelfinale Belgien gegen Japan

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Belgien gegen Japan. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



>> Alle Infos zur Fußball-WM 2018 in Russland