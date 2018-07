Heute WM 2018 LIVE: Belgien gegen England - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Nachmittag treffen bei der Fußball-WM 2018 im "kleinen Finale" Belgien und England aufeinander. Hier sehen Sie wo das WM-Match zwischen Belgien und England heute im Live-Stream, live im TV und via Live-Ticker gezeigt wird.

Die beiden enttäuschten Halbfinal-Verlierer Belgien und England treffen am heutigen Samstag in St. Petersburg im Spiel um Platz drei aufeinander. Die beiden Teams, zwei belebende Mannschaften dieser WM, werden am Ende ein positives Fazit ziehen, nahezu unabhängig vom Ausgang.