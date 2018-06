Heute WM 2018 LIVE: Australien gegen Peru – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Australien darf noch auf die zweite Achtelfinal-Teilnahme bei einer Fußball-Weltmeisterschaft hoffen. Die “Socceroos” müssen dafür am heutigen Nachmittag gegen die bereits aus dem Aufstiegsrennen ausgeschiedenen Peruaner gewinnen – und auch auf motivierte Franzosen bauen.

Holt Dänemark im Parallelspiel gegen die “Bleus” ein Remis, wäre selbst ein australischer Erfolg in Sotschi zu wenig. Aufgrund der Tordifferenz – Dänemark hält bei plus eins, Australien bei minus eins – würden bei Punkte- und Torgleichstand die höhere Anzahl an erzielten Treffern zählen. Gibt es dabei Gleichstand, würden die Fairplay-Wertung und anschließend das Los entscheiden.

WM-Match Australien gegen Peru im Live-Stream

Das heutige WM-Match zwischen Australien und Peru wird nicht im Free-TV im ORFeins gezeigt, sondern auf oe 24-TV ab 16.00 Uhr. Im ORF startet um 15.25 Uhr die Übertragung des zweiten Spiels der Gruppe C: Dänemark gegen Frankreich. Um 18.15 Uhr wird allerdings eine Zusammenfassung der Begegung zwischen Australien und Peru gezeigt.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Australien und Peru online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Australien gegen Peru

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Australien gegen Peru. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



