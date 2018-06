Heute WM 2018 LIVE: Argentinien gegen Kroatien – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Für Messi könnte es der letzte Anlauf auf einen großen Titel mit seinem Land sein. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Island scheint aber selbst ein Aus in der Gruppenphase nicht ausgeschlossen. Messi verschoss gegen Island nicht nur einen Elfmeter, sondern ließ auch den gewohnten Esprit vermissen. Gegen Kroatien soll alles besser werden – wenngleich der Gegner fußballerisch deutlich über die Isländer zu stellen ist.

Kroatien verfügt bezüglich Messi zudem über einen Spezialisten. Teamchef Zlatko Dalic bestellte Mittelfeldstar Ivan Rakitic, dessen Clubkollegen bei Barcelona, vorübergehend zu seinem “Assistenten”. “Ich werde alle möglichen Informationen nutzen”, sagte Dalic. “Es gibt keinen perfekten Weg, um Messi zu stoppen, er ist der beste Spieler der Welt. Ein exzellenter Spieler kann zwar ein gutes Ergebnis machen, aber ein großartiges Team macht es besser. Wir werden ein bisschen entspannter ins Spiel gehen als sie.”

WM-Match Argentinien gegen Kroatien im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Highlight zwischen Argentinien und Kroatien ab 19.15 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am frühen Nachmittag das Match aus Gruppe D ebenfalls live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Dänemark und Australien online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Argentinien gegen Kroatien

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Argentinien gegen Kroatien. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



