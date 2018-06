Heute WM 2018 LIVE: Argentinien gegen Island – Livestream, TV-Übertragung und Ticker

Die Rollen scheinen vor dem Auftaktspiel der Gruppe D bei der Fußball-WM in Russland klar verteilt: Auf der einen Seite Großmacht Argentinien, Vizeweltmeister und Team von Superstar Lionel Messi, auf der anderen WM-Neuling Island. Doch die “Albiceleste” stellt sich gegen die körperlich robusten Isländer auf ein mögliches Geduldsspiel ein.

“Sie verteidigen mit zwei Blöcken, stehen sehr eng, es wird sehr schwer, da durch zu kommen”, prophezeite Torhüter Wilfredo Caballero, der mit 36 Jahren sein WM-Debüt geben dürfte. Die argentinische Mannschaft werde am heutigen Samstag im Spartak-Stadion von Moskau alles aufbieten müssen, um die körperlich starken Isländer zu attackieren, meinte der Ersatzkeeper von Chelsea, versicherte aber auch: “Wir haben unsere Waffen.”

Argentinien gegen Island bei der WM: Geduldsspiel?

Die Südamerikaner werden dabei auf ihre spielerischen Vorteile und ihre Wendigkeit zurückgreifen. Einer davon vollendet beides beinahe in Perfektion: Lionel Messi. Der Weltstar vom FC Barcelona soll das stolze Argentinien endlich zum dritten Weltmeistertitel (nach 1978 und 1986) in der Geschichte des Landes führen. Zusätzliche Hoffnung ruhen auf Sergio Aguero. Die Kniebeschwerden des Manchester-City-Stürmers, der als bester Freund von Messi im Kader gilt, sind abgeklungen.

Island, daran besteht kein Zweifel, wird sich mit voller Wucht und seinem ganzen kulturellen Erbe dagegen stemmen. “Sobald wir auf den Platz gehen, sind wir Wikinger und kämpfen bis zum Ende. Unsere Mentalität ist das Größte, was wir haben. Wir haben vor niemanden Angst”, sagte Ersatztorhüter Runar Alex Runarsson.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Argentinien gegen Island

