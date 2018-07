Heute ÖFB-Cup LIVE: FC Kufstein gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen in der 1. Runde des ÖFB-Cups FC Kufstein und Rapid Wien aufeinander. Hier sehen Sie, wo das Cup-Match im Live-Stream und live im TV übertragen wird.

Alle Bundesligisten gehen in der 1. Runde des ÖFB-Cups als Favoriten in die Partien. Rapid brach bereits am Donnerstag nach Tirol auf, wo am heutigen Freitag Regionalligist FC Kufstein der Gegner ist, der im Achtelfinale 1963/64 mit 2:1 besiegt wurde. “Wir wissen sehr viel über die Mannschaft, haben uns um den Gegner gekümmert, wie um jeden Bundesligisten. Es gilt, entschlossen hineinzugehen”, forderte Trainer Goran Djuricin.