Heute ÖFB-Cup LIVE: Austria XIII gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Vormittag treffen in der 1. Runde des ÖFB-Cups Austria XIII und Austria Wien aufeinander. Hier sehen Sie, wo das Cup-Match im Live-Stream und live im TV übertragen wird.

Austria Wien kann am heutigen Sonntag im Cup-Match nicht in Bestbesetzung auftreten, den Violetten bleiben aufgrund des Duells mit Austria XIII am Sportclub-Platz am Sonntag aber immerhin die Reisestrapazen erspart. “Es ist keine Generalprobe für die Liga, sondern das erste Pflichtspiel der Saison und wir gehen es wie ein Bundesligaspiel an”, betonte Austria Wien-Trainer Thomas Letsch. Der letzte Titel gelang dem Rekord-Cupsieger 2009, Nummer 28 könnte man in der eigenen Generali-Arena feiern, in der das Endspiel über die Bühne geht.