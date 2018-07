Heute ÖFB-Cup LIVE: ASV Siegendorf gegen Sturm Graz - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Nachmittag treffen in der 1. Runde des ÖFB-Cups ASV Siegendorf und Sturm Graz aufeinander. Hier sehen Sie, wo das Cup-Match im Live-Stream und live im TV übertragen wird.

Für Sturm Graz startet am Samstag der lange Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung im österreichischen Fußball-Cup. Die Steirer bekommen es im Jahr des 100-jährigen Bestehens des Bewerbes in der ersten Runde in Parndorf mit dem burgenländischen Landesligisten ASV Siegendorf zu tun