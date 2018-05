Heute LIVE: WAC gegen Rapid Wien – Live-Stream & TV-Übertragung

Das letzte Spiel dieser Fußball-Bundesliga-Saison beschert Rapid einen Auftritt auf ungeliebtem Terrain. Die Hütteldorfer gastieren am Sonntag in der Lavanttal-Arena, wo es in den bisherigen elf Meisterschaftspartien gegen den WAC nur zu einem Sieg reichte – der gelang aber immerhin auch in einem Saison-Abschluss-Match, und zwar mit einem 5:0 vor drei Jahren.

WAC gegen Rapid Wien live im TV

Anpfiff ist am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr in der Lavanttal Arena. Das Fußballmatch wird allerdings nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel zwischen WAC und Rapid Wien trotzdem live im TV mitverfolgen möchte, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Das Spiel wird ab 16.30 Uhr auf Sky Sport 6 HD in hochauflösender Form übertragen.

Wolfsberger AC gegen Rapid im Live-Stream

Wer es heute nicht vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesliga-Match zwischen dem Wolfsberger AC und Rapid Wien auch via Live-Stream ansehen. Via Sky Go können Sky-Abonnementen auch auf mobilen Geräten einschalten, während über Sky Ticket auch kurzfristige Abos abgeschlossen werden können, um die österreichischen Bundesligaspiele live im Stream zu sehen. Weitere Live-Streams zum Spiel des WAC gegen SK Rapid Wien finden Sie auf diversen Seiten wie livetv.sx oder atdthe.to. Das Angebot ist zwar kostenlos, allerdings sind die meisten Live-Stream-Dienste abseits der Bezahl-Abos nicht legal.

VIENNA.at bietet heute ebenfalls einen Live-Ticker zum Bundesligaspiel WAC gegen Rapid Wien an.

(APA/Red)