Heute LIVE: WAC gegen Austria Wien – Live-Stream und TV-Übertragung

Die Austria will nach einer völlig verunglückten nationalen Saison zumindest einen Negativrekord abwenden. Rang sieben stand für die Wiener bereits dreimal mit Saisonende zu Buche, zuletzt vor drei Jahren. Platz acht wäre ein historischer Tiefstand in der Bundesliga-Geschichte. Gelingt beim WAC am heutigen Samstag ein voller Erfolg, scheint dieses Szenario vorerst abgewendet.

Wolfsberger AC gegen FK Austria Wien live im TV

Für alle Fans, die es heute nicht ins Stadion schaffen: Das Fußballspiel zwischen Wolfsberger AC und Austria Wien wird heute nicht im Free-TV gezeigt. Das Bundesliga-Match kann ab 18.00 Uhr auf dem Bezahlsender Sky Sport 7 HD in hochauflösender Form angesehen werden. DIe Konferenz der heutigen Bundesliga-Matches sind auf Sky Sport Austria HD zu sehen.

WAC gegen Austria Wien im Live-Stream

Unterschiedliche Websites locken mit zahlreichen Live-Streams, um das Bundesliga-Match zwischen WAC und Austria Wien am heutigen Samstag mitverfolgen zu können. Via sky go kann das Match im Live-Stream mitverfolgt werden, allerdings wird hier ein Abo benötigt. Mit dem Streamingdienst Sky-Ticket können Tages- oder Wochentickets gekauft werden. Es locken auch Websites, die das Match zwischen WAC und Austria kostenlos im Live-Stream übertragen, allerdings muss hier auf die Frage der Legalität solcher Services hingewiesen werden. Auf den Seiten livetv.sx und atdthe.to wird das Fußball-Spiel zwischen den “Wölfen” und den “Veilchen” live im Stream gezeigt.

Hier können Sie das Bundesligamatch zwischen WAC und Austria Wien auch im Live-Ticker mitverfolgen.