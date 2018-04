Heute LIVE: Sturm Graz gegen Austria Wien – Live-Stream & TV-Übertragung

Während Sturm Graz nach vier Siegen in Folge seinen Abstand auf Spitzenreiter Salzburg verkleinern will, muss die Wiener Austria weiter um wertvolle Punkte für eine mögliche Europa-League-Qualifikation kämpfen. Sieben Punkte fehlen acht Spiele vor Saisonende auf Rang fünf. Sturms Trainer Heiko Vogel nimmt die Partie allerdings nicht auf die leichte Schulter: “Die Austria verfügt über große Qualität. Wir müssen stets aufmerksam sein.”

Sturm Graz gegen Austria Wien live im TV

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen Sturm Graz und Austria Wien wird nicht im Free-TV übertragen. Alle Fußball-Fans, die das Match dennoch live im TV mitverfolgen wollen, müssen den Bezahlsender Sky einschalten. Ab 15.30 Uhr wird das Spiel live auf SKy Sport Austria HD übertragen. Der Anpfiff ist am heutigen Samstag um 16.00 Uhr in der Merkur Arena in Graz.

Bundesliga: Sturm gegen Austria im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies als Sky-Abonnent via Sky Go tun bzw. ist das Match zwischen Sturm und Austria auch via Sky Ticket verfügar. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Sturm Graz und Austria Wien an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen. Seiten, die das Spiel als Live-Stream anbieten, sind zum Beispiel livetv.sx oder atdhe.to.

Für alle Fußball-Fans, die es heute nicht rechtzeitig vor den Fernseher oder Live-Stream schaffen, gibt es den VIENNA.at-Live-Ticker zum Spiel Sturm Graz gegen Austria Wien mit allen Infos und Toren.