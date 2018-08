Heute LIVE: Sturm Graz gegen Ajax Amsterdam - Live-Stream & TV-Übertragung

CL-Quali: Sturm Graz gegen Ajax Amsterdam live im TV

ORFeins überträgt das heutige Champions League-Qualifikationsmatch zwischen Sturm Graz und Ajax Amsterdam live im Free TV. Um 20.30 Uhr startet der ORF mit der Live-Übertragung im TV und auch via Live-Stream in der Tvthek. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr in der Merkur Arena in Graz.