Heute LIVE: Slovan Bratislava gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Am heutigen Europa League-Abend treffen bei einer brisanten Partie Slovan Bratislava und Rapid Wien aufeinander. Hier sehen Sie, wo das Match im Live-Stream und live im TV übertragen wird.

Fußball-Rekordmeister Rapid meldet sich am heutigen Donnerstag in der Europa League zurück. Nach einjähriger Europacup-Pause soll Slovan Bratislava in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League kein Stolperstein sein. Es ist die erste von zwei Hürden auf dem Weg zum angepeilten Saisonziel Gruppenphase. Vor der Partie im Stadion Pasienky ist für viel Brisanz gesorgt.