Heute LIVE: SKN St. Pölten gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Der Tabellenzweite SKN St. Pölten empfängt heute in der 5. Runde der Bundesliga FK Austria Wien. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Der SKN St. Pölten ist in der noch jungen Saison der Fußball-Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Zehn von zwölf möglichen Zählern hat der Prügelknabe der vergangenen Saison bisher geholt. Saisonübergreifend stehen zehn Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage zu Buche. Acht davon hat St. Pölten gewonnen. Heute Nachmittag schickt sich die Austria in der NV Arena an, diesen Lauf zu stoppen.

SKN St. Pölten gegen Austria Wien: Live im TV Das Fußball-Match zwischen SKN St. Pölten und Austria Wien wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat sich in der heurigen Saison die Exklusivrechte der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen St. Pölten und Austria wird heute Nachmittag ab 16.00 Uhr live von Sky Sport 10 HD in hochauflösender Bildqualität übertragen. Die Bundesliga-Konferenz wird ab 16.00 Uhr auf Sky Sport HD übertragen. Der Anpfiff der Partie findet um 17.00 Uhr in der NV Arena statt.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist am Sonntagabend um 19.20 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Sonntagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen St. Pölten und Austria Wien.