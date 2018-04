Heute LIVE: SK Sturm Graz gegen SK Rapid Wien – Live-Stream & TV-Übertragung

Im Schlagerspiel der Fußball-Bundesliga am Wochenende wollen die Wiener am Sonntag auch bei Sturm Graz das Maximum holen. Mit einem Erfolg in der Merkur Arena würde Rapid dem Tabellenzweiten bis auf zwei Zähler nahe rücken und sich die Chance auf den Startplatz in der Champions-League-Qualifikation eröffnen

Sturm Graz gegen Rapid live im TV

Für die, die es heute nicht in die UPC-Arena schaffen, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Sturm Graz und Rapid wird um 16:30 Uhr im Free-TV auf ORF 1 übertragen.

Sturm gegen Rapid im Live-Stream

Wer das Match zwischen Sturm Graz und Rapid im Live-Stream verfolgen möchte, kann dies über zahlreiche, illegale, Seiten im Internet tun. Da kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel online zeigen. Bei der Nutzung dieser illegalen Services muss man sich jedoch auf eine Werbeflut und Abstriche in der Bildqualität einstellen, da diese Live-Stream-Anbiete nicht die Rechte an den Live-Übertragungen der Partien verfügen.

VIENNA.at bietet heute ebenfalls einen Live-Ticker zum Bundesligaspiel Austria Wien gegen Mattersburg an.

