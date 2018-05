Heute LIVE: Roma gegen Liverpool – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen Liverpool am Mittwoch sehnt AS-Roma-Coach Eusebio Di Francesco die nächste Champions-League-Sensation herbei. “Wir müssen daran glauben und mit dieser Mentalität, diesen Fans und dieser Leidenschaft ein neuerliches Wunder schaffen”, erklärte Di Franceso, dessen Elf zuhause vor der Aufgabe steht, im Halbfinal-Rückspiel ein 2:5 aufzuholen. Hier sehen Sie das Champions League-Match zwischen Roma und Liverpool im Live-Stream und via TV-Übertragung.

Roma hofft gegen Liverpool auf ein weiteres “Wunder”

Ähnliches war den Römern erst im Viertelfinale der aktuellen Saison gelungen. Nach einem 1:4 beim FC Barcelona, sicherte man sich mit einem Heim-3:0 noch den Aufstieg. Di Francesco macht sich freilich keine Illusionen. “Liverpool ist ein richtig gefährliches Team, das dir sofort wehtun kann, sobald du ihnen einen Zentimeter lässt”, erklärte der 48-Jährige. Auch Sportdirektor Monchi warnte: “Liverpool zu schlagen ist schwieriger als Barcelona zu schlagen.” Liverpool hat jedenfalls beste Karten auf den ersten CL-Finaleinzug seit elf Jahren. “Wir haben die Basis dafür geschaffen, jetzt müssen wir es zu Ende bringen”, sagte Klopp.

Champions League: Roma gegen Liverpool live im TV

Das Champions League-Spitzenspiel ist am heutigen Fußballabend nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel heute live. Ab 19.00 Uhr startet auf dem Sender Sky Sport 1 HD mit der Vorberichterstattung, bevor um 20.30 Uhr mit der Live-Übertragung vom Match AS Roma gegen FC Liverpool begonnen wird. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Olympiastadion Rom.

CL-Halbfinal-Rückspiel: AS Roma gegen FC Liverpool im Live-Stream

Wer das Champions League-Rückspiel zwischen AS Roma und FC Liverpool im Live-Stream verfolgen möchte, kann dies via Sky Go bzw. Sky Ticket tun. Hier können Sie das Match als Abonnent oder Kurzzeit-Abonnent auf dem PC, Tablet oder Smartphone einwandfrei live sehen.

Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zur Champions League-Partie zwischen Roma und den “Reds” an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.

Das Match im Live-Ticker

Nach dem spannenden und torreichen Hinspiel erwarten Fußball-Fans heute Abend ebenfalls eine spannende Partie. Für alle, die es heute nicht rechtzeitig vor den TV oder einen Live-Stream schaffen, bieten wir hier einen Live-Ticker zum Spitzenspiel AS Roma gegen FC Liverpool.

(Red.)