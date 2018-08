Heute LIVE: Red Bull Salzburg gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Nachmittag erwartet Fußball-Fans in der Bundesliga das erste Schlager-Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream, live im TV und im Live-Ticker.

Die dritte Runde der Fußball-Bundesliga hat ihr erstes Schlagerspiel zu bieten. Heute Nachmittag empfängt Meister Red Bull Salzburg Austria Wien. Die Salzburger siegten unter der Woche in der Champions-League-Qualifikation gegen Tetovo mit 3:0, die Austria geht mangels Europacup-Qualifikation ausgeruht in den Schlager. Für Salzburg ist es in dieser Saison das erste Aufeinandertreffen mit einem potenziellen Titelrivalen. Allerdings hat der Meister nach erst zwei Runden schon wieder drei Punkte Vorsprung auf die Wiener.

Red Bull Salzburg gegen Austria Wien: Live im TV Das Fußball-Match zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat sich in der heurigen Saison die Exklusivrechte der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen den Bullen und den Veilchen wird ab 16.00 Uhr live von Sky Sport 8 HD in hochauflösender Bildqualität übertragen. Der Anpfiff der Partie findet um 17.00 Uhr in der Red Bull Arena Wals-Siezenheim statt.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist am Samstagabend um 19.20 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Samstagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien.