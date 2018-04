Heute LIVE: Real Madrid gegen Juventus Turin – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

“Jeder glaubt, dass wir schon gewonnen haben, aber daran wollen wir nicht denken”, betonte Ream Madrid-Trainer Zinedine Zidane, dessen Truppe vor dem achten CL-Halbfinaleinzug in Serie steht. Zidanes Euphoriebremse zum trotz schaut es gut aus, Juve erstmals seit 1986 in einer K.o.-Runde (Finali ausgenommen) zu eliminieren. Dass Goalgetter Cristiano Ronaldo in blendender Form ist, kann die Real-Fans noch ruhiger schlafen lassen. Der Portugiese hat in jedem Champions League-Spiel dieser Saison getroffen, im Hinspiel gegen Juve zwei Treffer beigesteuert.

Champions League: Real Madrid gegen Juventus Turin live im TV

Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Real Madrid und Juventus Turin wird heute nicht im Free-TV übertragen. Alle Fußball-Fans, die das Spiel live im TV sehen wollen, müssen daher den Bezahlsender Sky einschalten. Sky überträgt das Rückspiel Real gegen Juve am heutigen Mittwochabend ab 20.30 Uhr live auf Sky Sport 3 in HD. Auf Sky Sport 1 HD wird zudem die Konferenz mit dem Parallellspiel gezeigt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid.

Viertelfinal-Rückspiel: Real gegen Juve im Live-Stream

Wer das Champions League-Match zwischen Real Madrid und Juventus Turin im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies via sky go tun. Hier können Sie das Match via Smartphone, Tablet oder Laptop in uneingeschränkter Qualität mitverfolgen. Auch via Sky Ticket sehen Sie die das Match im Live-Stream.

Wer dieses Angebot nicht nutzt, kann versuchen, sich das Spiel zwischen den “Königlichen” und der “Alten Dame” über einen der verschiedenen Livestreams im Internet anzusehen. Dazu gibt es verschiedene Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn im Grunde verfügen ausschließlich die jeweilige Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen. Viele der Websites, die solche Live-Streams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Seiten mit einer wahren Werbeflut.

Champions League-Match Real Madrid gegen Juventus Turin im Live-Ticker

Fans, die das Spiel zwischen Real Madrid und Juventus Turin nicht in Bild verfolgen können, empfehlen wir den VIENNA.at-Liverticker. Hier finden Sie Aufstellungen, Spielstatistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

>> Hier geht es zum Liveticker der Partie Real Madrid gegen Juventus Turin